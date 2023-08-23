İspanya'nın turistik cenneti Mallorca adasındaki bir otelde gerçekleşen dehşet verici olayda, 18 yaşındaki bir İngiliz genç kızın maruz kaldığı toplu tecavüz, ülke gündemini sarstı. İşlenen suçun ayrıntıları, adım adım ortaya çıkarken, olayın vahameti dehşet verici boyutlara ulaştı.

Olay, bir parti sırasında tanışan üç erkek ve genç kız arasında yaşandı. Magaluf'un eğlence merkezinde düzenlenen parti sonrası, beraber otele döndüler. Ancak bu görünüşte sıradan bir gece, korkunç bir trajediye dönüşecekti.

Otele dönüşte, genç kıza içki ısmarlayan üç saldırgan, genç kızı bilerek sarhoş hale getirdi. Partinin etkisiyle neredeyse bilincini yitiren genç kız, savunmasız bir hale düştü. Üç erkek, bu acımasız durumu fırsat bilerek, genç kıza cinsel saldırıda bulundu. Üstelik bu dehşet anları, saldırganlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Saldırganlardan biri, otel koridoruna çıkarak diğer otel müşterilerini odaya davet etti. Bu tüyler ürpertici davranışla, başka insanların da suça iştirak etmeleri sağlandı. Otel görevlisi, sabahın erken saatlerinde lobide ağlayan İngiliz turisti buldu. Genç kızın vücudunda, saldırının izleri olan bir kesik ve morluklar mevcuttu. Hızla harekete geçilerek genç kız hastaneye kaldırıldı ve polis, saldırganların peşine düştü.

Olayın geçtiği geceye dair detaylar, adım adım gün yüzüne çıktı. Genç kızın cep telefonunun kayıp olduğu anlaşıldı. Polis, genç kızın telefonunu aradığında, telefonu saldırganlardan birinin açtığı belirlendi. Bu sayede polis, saldırganların konumunu tespit ederek onları gözaltına aldı.

Altı Fransız ve bir İsviçreli olmak üzere toplam yedi saldırgan, İspanya'da tutuklandı ve mahkemeye çıkarıldı. Ancak saldırganlar, mahkemede, yaşananların rızaya dayalı cinsel ilişki olduğunu iddia ettiler. Hakim, bu savunmayı mantıksız bulduğunu ifade etti.

Olayın daha da ürkütücü hale gelmesiyle, saldırganların cep telefonlarında 20'den fazla toplu tecavüz videosu bulunduğu ortaya çıktı. Videolarda saldırganların korkunç eylemlerini gülerek gerçekleştirdikleri görüldü. Saldırıya uğrayan genç kızın sesi ise videolarda duyulmuyordu.

Yerel medyanın aktardığına göre, genç kızın içkisi sürekli olarak tazelendi ve üç saldırgan, onun savunmasız hale gelmesini sağlamak için bu durumu istismar etti. Olay, sonradan başka kişilerin de katıldığı dehşet verici bir tabloya dönüştü.

Fransız polisi de olaya müdahil oldu ve iki saldırganı gözaltına alarak tutukladı. Bu sayede toplam tutuklu sayısı sekize yükseldi. Fransız yetkililer, bu iki saldırganı önümüzdeki günlerde İspanya'ya iade etmeyi planladıklarını belirtti.

İspanya'daki tutuklu saldırganlar, rızaya dayalı olduğunu öne sürdükleri cinsel ilişki iddialarına karşı, delil yetersizliği nedeniyle zor durumda. Cep telefonlarındaki videolar ise dehşet verici bir şekilde olayın vahametini gözler önüne seriyor.

Yaşanan bu dehşet verici olay, toplumsal bir infiale yol açtı ve adalete güveni sarsdı. Mallorca'da yaşanan bu trajedi, sadece bir sapkın kumpas değil, aynı zamanda kadınların güvenliğinin ne kadar hassas bir konu olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Saldırganlar için ne gibi cezalar talep edileceği ise henüz netlik kazanmış değil.