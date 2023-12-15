2018 pazarlama kampanyalarınızı planlarken aklınızda olması gereken üç noktayı tespit ettik.

1. Teknolojiden Yararlanın

E-posta pazarlaması, herhangi bir kanalın en yüksek yatırım getirisini sağlar. Otel misafirlerinizin üçte ikisine yakını e-posta yoluyla sizden birşeyler duymak ister. Modern e-posta platformları, kazanımdan yenilemeye kadar müşteri yaşam döngüsünün her bir parçası için otomatik kampanyalar oluşturmanıza izin veren araçlar sağlar.

Doğru e-posta pazarlaması ile misafir kazanımdan yeniden konaklatmaya kadar mükemmel bir misafir etkileşim döngüsü oluşturabilirsiniz.

Tweet

Otomatik E-posta Pazarlaması Nasıl Yapılır?

“Kurgula ve Unut” methodu ile çok kolay bir şekilde e-posta pazarlaması yapabilirsiniz. Bu sayede misafirlerinizle olan etkileşiminizi de artırabilirsiniz.

1-) Varış Öncesi: Konaklamadan önce göndereceğiniz bu e-posta ile misafirinizi heyecanlandırabilirsiniz.

Ne Zaman: Giriş tarihinden 7 gün önce İçerik: Kişisel not + Etkinlikler + Havalanı transferi + Akşam yemeği

2-) Giriş Günü: Misafirinizin otelinize varış yapacağı gün sizden alacağı bir e-posta onu mutlu edecektir.

Ne Zaman: Giriş günü sabahında veya akşamında İçerik: Yönetimden hoşgeldin notu + Özel promosyonlar (bar, spa vb.)

3-) Tekrar Kazanma: Misafirlerinizi bu tarz e-postalarla tekrar kazanabilirsiniz.

Ne Zaman: Çıkış tarihinden 2 gün sonra İçerik: Teşekkürler notu + Direkt rezervasyon için indirim kodu

4-) Sizi Özledik: Göndereceğiniz bu tarz e-postalar ile onlara kendinizi hatırlatabilirsiniz.

Ne Zaman: Çıkış tarihinden 6 ay sonra İçerik: Konaklamaya davet + Direkt rezervasyon için indirim kodu

5-) İş Seyahati+Boş Vakit=Bleisure: İş seyahati için gelen misafirlerinize konaklamalarını uzatmasını teklif edin.

Ne Zaman: Konaklama sırasında İçerik: Konaklamanızı uzatma teklifi + Haftasonu için kurumsal konaklama indirim + Etkinlikler

2. “Bleisure” Trendinden Faydalanın

Bleisure, iş seyahati sonrası insanların tatilini uzatması anlamına gelmektedir. Günümüzdeki Y jenerasyonu özellikle yılda ortalama beş iş gezisi yapıyor. İş seyahatini tatil haline getirme olasılığı ise yüzde 62’yi buluyor. Bu trendden yararlanabilmek için bir misafiriniz kurumsal bir konaklama yaptığında, ona “konaklamanızı uzatın” içerikli bir mesaj gönderin. Bu içerikte çevrede onun da ilgisini çekebilecek etkinlikler hakkında bilgiler verin.

3. Yorumları Özenle Yanıtlayın

Misafirlerin yüzde 80’i rezervasyon yapmadan önce yorumları incelemektedir. TripAdvisor kullanıcılarının yüzde 85‘i kötü bir yoruma verilen düşünceli bir yanıttan etkilendi.