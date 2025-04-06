Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Otizm Derneği ve ’Vos Garage 16’ grubunun geleneksel hale getirdiği farkındalık konvoyu ile otizme dikkat çekildi. Otizmli çocuklar ve aileleri, süslenen vosvoslarla şehir turu attı.

Dünya Otizm Farkındalık Günü sebebiyle otizme dikkat çekmek ve bu konuda toplumsal duyarlılık sağlanması hedefiyle farklı etkinlikleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, son olarak Bursa Otizm Derneği ve Vos Garage 16 grubu işbirliğinde düzenlenen şehir turu etkinliğine de katkı sağladı. Etkinlik çerçevesinde birbirinden renkli araçlarıyla Bursa, Balıkesir ve İstanbul’dan gelen vosvos tutkunları, klasik minibüsler ve klasik motosikletler, Beşevler Meydanı’nda otizmli çocuklar ve aileleriyle buluştu. Araçlarını süsleyen vosvos tutkunları, daha sonra araçlarına aldıkları otizmli çocuklar ve aileleriyle şehir turu attı.

Bursa Otizm Derneği Başkanı Emel Kanberoğlu, "Vos Garage 16 ailesiyle birlikte Bursa Aile ve Sosyal İl Müdürlüğü ile birlikte otizm farkındalığı şehir turumuzu yapıyoruz. Nisan otizm ayı ve Birleşmiş Milletler tarafından da en ağır grup otizm olduğu için Nisan ayında bir dizi etkinlikler yapıyoruz. Etkinliğin amacı otizme dikkat çekmek. Bu rahatsızlık çok zor. Evinden çıkamayan yüzlerce aile var. Toplumun huzuru kaçmasın diye evde hapisler. Toplum ne kadar kabullenirse biz de aileler olarak o kadar rahat ederiz" dedi.