Yoğurtçu, her geçen gün arıcılardan arı ölümleriyle ilgili haberler aldıklarını belirterek, bir yıl boyunca umutla bal hasadını bekleyen arıcıların umudunun tükenmeye başladığını ifade etti. Şenol Yoğurtçu, bu duruma dikkat çekerek, "Değerli çiftçi kardeşlerim sizler nasıl meyvelerinizin geleceğini düşünüyorsanız, arıcı da tüm umudunu bu yıl alacağı bala bağlamış durumda, arıcının umudunu öldürmeyin." dedi.

Arı ölümlerine neden olan başlıca faktörler hakkında uyarılarda bulunan Yoğurtçu, şu sebepleri sıraladı:

1) Bilinçsiz İlaçlama: İlçe Tarım müdürlükleri ilaçlama zamanlarını bildirmesine rağmen (sabah erken saatlerde akşam geç saatlerde) zamansız atılan ilaçlama.

2) Tarım bakanlığı onayı olmayan kaçak ilaçlar. (İlçe Tarım müdürlüğümüzün bunları acilen denetlemesi lazım)

3) Su birikintilerine bırakılan ilaç atıkları

4) Armut çiçeklerine atılan ilaçlara zehir katılması. (Armuda çiçekte kara leke ilacı atılması gerekiyor zehir atılmamalı)

"Arılar olmazsa dünya olmaz," diyen Yoğurtçu yetkililere seslenerek, "Her şey lafta kalmasın. Bu duruma tüm yetkililerin duyarlı olmasını ve bir an önce harekete geçilmesini istiyoruz. Bu yazımız yetkililer nezdinde bir ihbardır. Derhal harekete geçilmelidir. Arılar ölmesin." dedi.