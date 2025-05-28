Oto yıkama istasyonları ve langırt makinelerinde kullanılan jetonlarla ilgili ortaya çıkan yeni bir yöntem, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı kişilerin, makineleri kullanmak için işletmeden jeton almak yerine internet üzerinden temin ettikleri sahte jetonları kullandığı tespit edildi.

Sahte jetonların üretilip sosyal medya platformlarında orijinalinden çok daha düşük fiyatlarla satılması, hem işletmecilerde maddi zarara hem de toplumda etik ve hukuki açıdan tartışmalara neden oldu.

Gerçek jetonlara kıyasla oldukça düşük fiyata satılıyor

Çeşitli e-ticaret platformlarında 'Jeton Langırt Jetonu & 2/1 Oto Yıkama Jetonu' adıyla satışa sunulan bu ürünler, genellikle 100, 200 hatta 500’lü setler halinde kullanıcıya ulaştırılıyor. Gerçek jetonlara göre oldukça uygun fiyatlarla satılan bu sahte jetonlar, birçok cihazla sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor.

Örneğin, bir akaryakıt istasyonunda araç yıkama hizmeti için gereken tek bir jetonun fiyatı 45 ile 60 TL arasında değişirken, internet üzerinden 100’lü sahte jeton paketini 650 TL’ye satın alan bir kullanıcı, her yıkama için yalnızca 6,5 TL gibi düşük bir ücret ödemiş oluyor.

Kullanıcılar arasında tartışmaya neden oldu

Fiyat farkını gerekçe göstererek bu yöntemi savunanlar olduğu gibi, birçok kişi de bu uygulamanın ne etik ne de yasal olduğunu belirterek, "Çözümü bu mu peki, çözümü dolandırıcılık mı hırsızlık mı?" diyerek tepki gösterdi.

Konuya farklı bir açıdan yaklaşan bir vatandaş ise, "Su adamın, cihaz adamın, içine koyduğu şampuan adamın. Araba yıkamak sanki hayati ihtiyaç. Bunun bi tık üstü sahte para zaten" ifadeleriyle duruma tepki gösterdi.

Yasal olmayan yollarla satılan ve kullanılan bu jetonlar, işletmelere maddi zarar verirken, sosyal medyada kullanıcılar arasında yoğun tartışmalara neden oluyor.