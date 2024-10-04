Olay, saat 15.30 civarında Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği yakınında gerçekleşti. H.Ş. (42) yönetimindeki 16 BHE 745 plakalı otomobil, yan yolda seyrederken bisikletli M.D. (12) adlı çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk, bisikletiyle kaldırım kenarına savrulup burada park halindeki bir araca çarparak ağır yaralandı. Olayı gören Trafik Büro Amirliği’ndeki polisler, hemen yaralı çocuğa ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İhbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İlk müdahale sonrası M.D., ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve burada tedavi altına alındı. Polis, otomobil sürücüsü H.Ş.’yi gözaltına alarak kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA