Kaza yerine gelen motosiklet sürücüsünün yakınları ile kazaya karışan aracın sürücüsü ve yakınları arasında arbede yaşandı. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Kaza saat 23.30 sıralarında Yeni mahalle Hamzabey caddesi üzerinde meydana geldi. Hamzabey caddesinden Kazım Karabekir caddesine dönüş yapmakta olan Sürücü Ezgi G.(31) yönetimindeki 16 BAD 977 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Sürücü Mustafa Y.(23) yönetimindeki 16 BIC 098 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı. Kazayı duyup olay yerine gelen motosikletlinin yakınları ile otomobil sürücüsü ve yakınları arasında arbede yaşandı. Arbede kısa sürede polis ekiplerince sonlandırıldı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Motosiklet sürücüsünün çarpışma anında havalanarak yere düştüğü anlar yer aldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.