Bursa’nın İnegöl ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde üzerinde otomobil ile minibüsün karıştığı kaza da 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesinde Hakan Sokaktan 5. Cadde’ye çıkış yapmakta olan Hacer Y. yönetimindeki 16 PG 868 plakalı otomobil ile 5. Cadde üzerinde seyir halinde olan Burak B. yönetimindeki servis minibüsü ile çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ile araçlarda yolcu konumunda bulunan Mert Ö. (21) ile Hilal A.(27) yaralandı.

Yaralılar haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulanslarıyla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.