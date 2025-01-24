3 Eylül’de Konak Mahallesi’nde meydana gelen olayda, husumetli olduğu Ramazan Tin (53) ve oğlu Muharrem Tin (32), iş yerlerinin önünde Metin K. (42) tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ramazan Tin olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Muharrem Tin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Cinayetin ardından Korkuteli ilçesine kaçmaya çalışan Metin K., Tefenni ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından kasten adam öldürme suçlamasıyla Gölhisar Adliyesi’ne sevk edilen Metin K., Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Silahlı saldırıda yaşamını yitiren baba ve oğul, memleketleri Denizli’nin Serinhisar ilçesi Ayaz Mahallesi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

İddianame tamamlandı

Baba ve oğlu öldüren sanık Metin K. hakkında Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olayı 30 bin TL alacağı kaldığı için gerçekleştirmiş

Metin K., cinayeti araba takası sonrası kalan 30 bin TL borç için işlediğini belirttiği ifadesinde, "Olaydan yaklaşık 6 ay önce eşimin üzerine kayıtlı otomobili satmak için Ramazan Tin ve oğlu Muharrem Tin ile 215 bin liraya anlaştık. İlk başta 160 bin TL ödediler. Kalan 45 bin TL’yi istediğimde bahaneyle ödemeyi geciktirdiler. Zor durumda olduğumu söyleyip, çocuklarımın kuru ekmek yediği fotoğrafı attım. Bunun üzerine 5 bin TL gönderdiler. 10 gün sonra başka ödeme yapılmayınca ’Benim tanıdığım bazı kişiler var. Bunlar sokak çocuklarına sigara aldırarak aracına molotof atar, dükkanını yaktırırlar’ şeklinde mesaj attım. Bunun üzerine 5 bin TL daha gönderdiler. Olaydan 15 gün önce Ramazan’a ’Ağabey her şeyden vazgeçtim, zaten kendimi öldüreceğim, neden yalnız gideyim’ şeklinde mesaj attım. Bunun üzerine 5 bin TL daha gönderip kalanını ağustos ayında ödeyeceğini söyledi. Ramazan Tin, ’30 bin lirayı ağustos ayının sonuna kadar ödemezsem dükkanda vereyim paranı’ dedi ama 2 Eylül’e kadar ödemedi. 3 Eylül’de çocuklarımın okul üniforması parasını ayarlayamadığım için eşimle sözlü tartışma yaşadım ve eşime ’Bugün parayı ayarlamaya çalışacağım’ dedim. Babamdan borç para istedim, ama o da ’Param yok’ dedi. Bunun üzerine yaşadığım maddi sıkıntı sonrası alacağımı istemek için Ramazan Tin’in iş yerine gittim" sözleriyle anlattı.

“İlk başta sadece korkutmak istemiştim”

Ramazan ve Muharrem Tin’i ilk başta korkutmak için silahla iş yerine gittiğini ancak sonrasında işlerin değiştiğini belirten Metin K., “İş yerinin yakınında aracımı park edip tenhalaşmasını bekledim. İş yeri tenhalaştığında arabadan tüfeği alarak indim. Tüfeği alma sebebim Ramazan ve oğlunu öldürmek değildi. Havaya ateş edip onları korkutabileceğimi düşündüm. İş yerine doğru yürüdüğüm sırada Ramazan ve oğluyla karşı karşıya geldim. Ramazan sağına dönerek elini beline doğru götürdü. Bunu görünce bana zarar verebileceğini düşündüm. Ramazan’ın kafasını hedef alarak ateş ettim. Amacım öldürmek değildi. Kafasının yanından mermilerin geçip o korkuyu yaşamasını istedim ancak mermi Ramazan’ın kafasına isabet etti. O an şoktaydım. Aracın diğer tarafına yönelip Muharrem’e ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Daha sonra arabama binip Korkuteli’ne doğru yola çıktım. Ailem ile helalleşip polise teslim olacaktım" dedi.

Olay sonrası eşine mesaj atıp helallik istemiş

İfadesinde olay sonrası aracıyla yolda giderken helallik istemek için eşine sesli mesaj attığını söyleyen Metin K.’nin mesajda ise, “Canım ailem, canım karıcığım, anneciğim, babacığım, canım çocuklarım, hepinizden çok çok özür diliyorum. Böyle olmasını istemezdim. Hakkınızı helal edin. Beni affetmeyeceğinizi biliyorum. Son çarem buydu. Beni sıkıntıya soktular, dolandırdılar. Beni dolandırdıkları için durumum kötüleşti. Son çarem buydu. Bunu bana yapanları öldürdüm. Sizden çok özür diliyorum. Belki biraz sonra kendimi öldüreceğim. Lütfen beni affedin” sözlerini sarf ettiği öğrenildi. Metin K.’nin yargılanacağı duruşma önümüzdeki günlerde Burdur Ağır ceza Mahkemesi’nde görülecek.