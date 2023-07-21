Arka koltukta oturan çocuklarına su şişesi uzatırken direksiyon hakimiyetini kaybettiği ileri sürülen sürücünün kullandığı otomobil takla attı. Kazada arka koltuktaki 3 çocuk yaralandı.

Yalova-Termal kara yolunda meydana gelen kazada 34 plakalı otomobil sürücüsü iddiaya göre arka koltukta oturan çocuklarına su şişesini uzattığı sırada direksiyon kontrolünü kaybetti. Sürücü şeridinden çıkan otomobili tekrar kendi şeridine getirdiği sırada bankete çarparak takla attı. Kazada otomobilin arkada koltuğunda yaralanan 3 çocuk olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Araç sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.