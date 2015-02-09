İnegöl-Domaniç yolu üzeri Hamamlı mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan özel otomobil tarlaya uçtu; bir kişi yaralandı. Kaza sonucunda özel otomobilin sürücüsü yaralanmazken, araçta bulunan A.A yaralandı. Yaralı kadın yoldan geçen İNİYAK ekip üyesinin yardımı ile araçtan çıkarıldı. Yaralı kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansındaki sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine getirilerek tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu kaza ile alakalı tahkikatın sürdüğü bildirildi.