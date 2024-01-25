Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde otomobilin çarptığı servis minibüsü devrildi. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Veliköy Mahallesi ışıklardan dönüş yapmak isteyen H.K. yönetimindeki 59 J 2250 plakalı servis minibüsüne, Çorlu’dan Çerkezköy’e seyir halinde olan E.A. yönetimindeki 59 AGY 970 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle servis minibüsü devrilirken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, servis minibüsünün boş olması muhtemel faciayı önledi.

Kaza sonrası jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.