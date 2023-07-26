Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir bekçi, otomobilinin önü kesilerek feci şekilde darp edildi. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle ve çarşı bekçisi G.O.’nun kullandığı otomobilin önünü, A.U. ve M.U. isimli şüpheliler tarafından kesildi. Şüphelilerden A.U., G.O.’yu araçtan indirerek, feci şekilde darp etti. Yerde tekmelenen bekçi yaralandı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. G.O.’nun bekçi olduğunu söylemesine rağmen şüphelilerin dikkate almadığı ve darp etmeye devam ettiği öğrenildi.