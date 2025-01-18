Kaza, Silahtarağa Mahallesi Fatih Caddesi'nde, Birpa yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy istikametine gitmekte olan B.C.'nin kullandığı 59 AHP 890 plakalı motosiklet ile aynı yönde ilerleyen H.G.'nin sürücülüğündeki 59 YV 444 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sonrası ağır yaralanan motosiklet sürücüsü B.C. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.