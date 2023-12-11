İstanbul’da artan otopark fiyatları nedeniyle, ana yollar otoparka döndü otoparklar boş kaldı. Kuyumcukent’te yüksek fiyatlar nedeniyle çalışanlar çevresindeki yollara yasak olmasına rağmen park etti.

Bahçelievler Yenibosna Kuyumcukent çevresinde araç sürücüleri yüksek otopark fiyatları nedeniyle çalıştıkları AVM’de park edemiyor. Yasak olmasına rağmen yol kenarlarına park ederek trafik sıkışıklığına neden oluyor. Araçların çekilme riskine aldırış etmeden yollara park eden vatandaşların yol kenarlarını otoparka çevirmesi havadan çekilen görüntülere yansıdı. Sabah işe giriş ve çıkış saatlerinde ise yolların neredeyse kilitlenmesine neden olan hatalı park eden araçlar, zaman zaman çekilse bile, sürücüler bu riski göze alarak park etmeye devam ediyor. Kuyumcukent Avm’de 15- 24 saat arası araç park etme bedeli küçük araçlar için 350 büyük araçlar için ise 450 TL oldu. 5 ila 10 saat arası küçük araçlar 120, büyük araçlar ise 350 TL. Çalışanlar ise yüksek fiyatlara tepki göstererek otoparkları boş bıraktığı havadan çekilen görüntülere yansıdı.

“Otoparklar çok pahalı baş edilecek gibi değil”

Yüksek otopark fiyatları yüzünden işe arabayla gelmeyi bıraktığını ifade eden Fikret Engin, “İstanbul’da çok sayıda araç var ancak yeterli park yeri olmadığı için yol üzerine park ediyorlar. İBB otoparklarına zam yapılmıştı, İstanbul Havalimanı Gümrüğü’ndeki otopark da çok pahalı baş edilecek gibi değil. Ben genelde TİM’in içerisine doğru park ediyorum. Artık arabayla işe gelmeyi bıraktım toplu taşıma kullanıyorum” diye konuştu.

“Park eden araçlar yüzünden otobüs durağımın yeri değişti”

Hatalı araç parkları yüzünden otobüs durağının yerinin değiştiğini ifade eden Oktay Bayatlı, “Bu araçlar buraya park etmese benim otobüs durağım yukarıdaydı. Park eden araçlar yüzünden benim otobüs durağımın yeri değişti, 300 metre fazladan yol yürüyorum. Otobüsler çok fazla trafik oluyor diye herhalde durağı neredeyse Kuyumcukent’e taşıdılar. Yanlış park eden araçlar yüzünden daha fazla yol yürüyorum” dedi.

“İşe yürüyerek geliyorum çünkü otopark sorunu var”

Park edilmez tabelası olmasına rağmen araç sürücülerinin yine de park ettiklerinin altını çizen, Ali Yazar, “Kurallara önem veren insanların buraya park etmemesi lazım. Bence bu arabaya biniyorsa o otopark ücretini vermesi gerekiyor. Ben aracımı evimin önüne bıraktım. İşe yürüyerek geliyorum çünkü otopark sorunu var” diyerek sözlerini tamamladı.

“Ödeyeceği cezaya bir ay otoparkta park yapabilir”

Yanlış parkın yüzünden bir çok sorun oluştuğunu ifade eden Ercan Damgacı, “Hatalı park yapan sürücüler, otopark ücreti vermeyerek kendilerini kar etiklerini düşünüyorlar ama millete çok zararı var. Vatandaşlar mecburiyetten buraya park ediyor. Sürücüler yediği cezayı hesaba katmıyor. Araç çekiyorlar ödeyeceği cezaya bir ay otoparkta park yapabilir. Bu olay tamamen mantıksız olduğunu düşünüyorum” dedi.