Olay, Nilüfer ilçesi Çaylı Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye gezen jandarma ekipleri Bursa-İzmir Otoyolunda tel çit, demir kazık bariyerler ile yol üzerinde bulunan demir direklerin kesilmiş ve bariyerlerin civatalarının sökülmüş vaziyette olduğu fark etti. Bölgede araştırma yapan ekipler 5 adet suç kaydı bulunan M.A. (38) ile 6 adet suç kaydı bulunan C.G.'yi (29) yanlarındaki araç içerisinde malzemeleri sökmek ve kesmek için kullandıkları 1 adet kazma ve 2 adet demir murç ile yakaladı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA