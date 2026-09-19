Yeni mevzuatla birlikte ÖTV istisnası kapsamına giren modellerin sınırları yeniden çizildi. Fiat, Renault, Toyota, Hyundai ve Togg gibi yurt içinde üretim yapan üreticilerin belirlenen kriterleri karşılayan modelleri muafiyet çerçevesinde tercih edilebiliyor.

Yüzde 40 yerlilik şartını karşılayan modeller

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan ve 17 Eylül’de güncellenen Motorlu Araçlar Yerli Katkı Oranı Beyanları Listesi’ne göre yüzde 40 yerlilik eşiğini geçen model ve markalar şu şekilde sıralandı:

Hyundai: i20, Bayon

Renault: Megane, Boreal, Duster, Clio

Fiat: Egea Sedan, Egea Cross

Toyota: C-HR, Corolla, Corolla Hybrid

Togg: T10X, T10F



EYLÜL 2026'DA ÖTV'SİZ HANGİ MODELLER ALINABİLİYOR?

ÖTV muafiyetli tahmini araç fiyatları ne kadar? Hangi otomobiller 2026 ÖTV muafiyeti şartlarını karşılıyor? İşte güncel liste ve marka marka ÖTV'siz araç fiyatları...

Kimler ÖTV muafiyetinden faydalanabiliyor?

Engellilik derecesi yüzde 90 ve üzerinde olan vatandaşlar, mevzuattaki şartları taşıyan sıfır araçları ilk iktisapta ÖTV ödemeden temin edebiliyor. Bu gruptaki hak sahipleri için özel tertibat yaptırma ya da taşıtı bizzat sevk ve idare etme şartı aranmıyor.

2026 yılında netleştirilen diğer kategoride ise ortopedik engeli en az yüzde 40 olan ve bu durumundan ötürü ehliyet alamayacağı yetkili sağlık kurullarınca raporlanan bireyler istisnadan yararlanabiliyor. Buradaki en kritik unsur, genel engel oranının değil; doğrudan ortopedik rahatsızlık derecesinin en az yüzde 40 olması ve sürücü belgesi almaya engel teşkil ettiğinin belgelenmesi şartı.

Araç yenileme süresi 10 yıla çıkarıldı

Son yasal düzenleme doğrultusunda ÖTV muafiyetli araç yenileme periyodu 5 yıldan 10 yıla yükseltildi.

İstisnalı olarak satın alınan bir taşıt, ilk alım tarihinden itibaren 5 sene dolduğunda engeli bulunmayan üçüncü bir şahsa ÖTV ödenmeksizin devredilebiliyor. Ancak aracın beşinci yılda elden çıkarılması, hak sahibine derhal yeni bir ÖTV'siz araç edinme hakkı tanımıyor; yeniden muafiyetten faydalanabilmek için 10 yıllık sürenin eksiksiz tamamlanması gerekiyor. Aracın kaza, deprem, sel, heyelan veya yangın gibi afetler sonucunda kullanılamaz duruma gelerek hurdaya ayrılması halinde ise belirlenen yasal şartlar çerçevesinde 10 yıllık süre şartı aranmaksızın yeni bir taşıt alınabiliyor.