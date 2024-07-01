Dünyanın önde gelen karbon elyaf üreticilerinden DowAksa, endüstriyel otomasyonda önemli bir adım attı. Outdoor otonom robotu DowAksa fabrikasında kullanılmaya başlandı. Bu yenilikçi robot, zaman, güvenlik ve iş gücünün daha verimli kullanılması açısından önem taşıyor.

DowAksa, ileri teknoloji karbon elyaf kompozit malzeme üretim tesisinde outdoor robotu kullanarak önemli bir inovasyon gerçekleştirdi. Bu yenilikçi robot, fabrikada örneklerin taşınmasında verimliliği ve güvenliği artırarak, insan iş gücünü daha kritik görevlere yönlendirme imkanı sağlıyor.

Çalışanlar daha önce karbon elyaf kompozit malzeme örneklerini üretim sahasından laboratuvara bisiklet yardımı ile taşırken robot sayesinde taşıma işlemi otonom hale geldi ve bu sayede çalışanlar daha verimli çalışmaya başladı. Hem zaman tasarrufu hem de iş gücünün verimli kullanılmasını sağlayan robotun doğal navigasyon yeteneklerinin fabrika sahasına herhangi bir ek ekipman eklemeye gerek kalmadan çalışmasına olanak tanıdığını anlatan DowAksa Tedarik Zinciri Direktörü Buket Yurtsever “Önüne çıkan engellerde duruyor veya yeni bir yol planlıyor. Ayrıca, bu yetenekler sayesinde robot, çeşitli hava koşullarında dış ortamda 24 saat sürekli çalışabiliyor. Bu da örneklerin laboratuvara zamanında ve güvenli bir şekilde ulaştırılmasını sağlıyor. Bu teknolojik çözüm, zaman ve güvenlik açısından olduğu kadar operasyonel verimlilik ve iş gücünün daha verimli kullanılması açısından da büyük bir avantaj sunuyor” şeklinde bilgi verdi.

Yüzde yüz yerli üretim

Outdoor otonom robotu yüzde yüz yerli üretim. Birfen Elektrik Elektronik, DowAksa fabrikasının müteahhit firması olarak, bu robotun tasarım ve üretimini tamamen kendi Ar-Ge ekibiyle gerçekleştirdi. Robotun, DowAksa’nın ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak tasarlandığını ve fabrika ortamının zorlu koşullarına uyum sağlayacak şekilde geliştirildiğini anlatan Yurtsever “Özellikle yokuş çıkma kapasitesi ve ürüne özel taşıma haznesi gibi özellikler bu özel tasarımın bir parçası. Birfen Elektrik Elektronik’in bu sektörde 40 yıllık bilgi birikimi, endüstriyel ürünlerin karbon tozuna dayanımı konusunda oldukça güçlü bir altyapıya sahip olmalarını sağlıyor. Ayrıca, yazılımın da kendi kontrollerinde olması, sahada yapılan optimizasyonları hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirebilmelerine olanak tanıyor. Şu anda, DowAksa fabrikasında kullanılmak üzere üretilen 1 adet robot aktif olarak kullanılıyor” dedi.

40 kg’a kadar ağırlık taşıyor

Robot, DowAksa’nın Yalova’da bulunan ileri teknoloji ile üretim yapan karbon elyaf kompozit malzeme üretim tesisinde 400 metrelik, kendisi için izin verilen alanda sahada ekstra bir işaretçiyi takip etmeden sadece doğal navigasyon sistemi ile hareket ediyor. 40 kg’a kadar karbon elyaf kompozit malzeme örneklerini güvenli bir şekilde taşıyor. Üzerindeki izleme arayüzü ile anlık konumu ve tahmini varış süresi takip ediliyor. Üretimden çıkan numuneler robota yerleştiriliyor ve laboratuvara gönderiliyor. Varış noktasına ulaştığında laboratuvar personeline uyarı gönderiyor. Personel, örnekleri robottan alarak taşıma işlemini tamamlıyor.

Seri üretim ile sektöre katkı sağlamak hedefleniyor

Gelecekte, talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda bu sayının artırılmasını planladıklarını aktaran Yurtsever sözlerini şöyle tamamladı: "Robotun seri üretimini ve sektöre sunulmasını hedefliyoruz. Robotun maliyeti, bakım masrafları dahil olmak üzere, işletme açısından uzun vadede önemli tasarruflar sağlıyor. Bu tür robotların kullanımını diğer projelere de taşıyarak fabrikanın genel verimliliğini ve üretim kapasitesini daha da artırmayı planlıyoruz."