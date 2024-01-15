Trabzon’daki tek Cumhuriyet Halk Partisi belediyesi olan Beşikdüzü’nde başkanlık görevini sürdüren Ramis Uzun, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Cahit Erdem’in aday gösterilmesi üzerine istifa ettiğini duyurdu.



Trabzon’da yerel basının aktardığına göre Uzun, "2019 yerel seçimlerinde Beşikdüzü’nde yüzde 61 oy alarak belediye başkanı seçildim. Göreve geldiğimizde gördük ki 118 milyon TL borç ile Türkiye’de nüfusa oranla en borçlu belediyeydik. İlk 3 yıl içerisinde büyük zorluklar çektik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beylikdüzü Belediyesi ve diğer kardeş belediyelerimizin desteğini gördük. Yaz veya kış demeden belediye ve mahallelerimize hizmet ettik. “ ifadelerini kaydetti.



Yaptığı açıklamada, şehirde bir memnuniyet araştırması yapılmadığını ve kendisine haber verilmeden atama yapıldığını kaydetti ve “Taraflı il ve ilçe örgütümüzün dayatması ile ön seçime dahi gidilmeden ve kamuoyu araştırması yapılmadan yapılan atama kabul edilebilir değildir. Üyelerimize ve halkımıza yapılan en büyük saygısızlıktır.” dedi.

Üyelerin yüzde 35’i ile seçilen ve geri kalan üyelerin onaylamadığı bir adayın gösterildiğini ileten Uzun, bunun şahsına yönelik bir komplo olduğunu kaydetti. Kendisine ve üyelere yapılan bu komployu kınadığını belirten Ramis Uzun, “Şahsıma, üyelerimize ve halkımıza yapılan bu komployu kınıyor, üyesi olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ediyorum.” sözlerini aktardı.

Kaynak: GAZETEİLKSAYFA