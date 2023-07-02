Milletvekili Ayhan Salman ve Belediye Başkanı Alper Taban'ın da izlediği konser, Oylat'taki tatilcilerden büyük beğeni aldı.

Şef Diler Yalaza yönetimindeki İnegöl Belediyesi Türk Müziği korosu, Oylat'ta bayrama özel bir konser düzenledi. Konsere Oylat'ta bayram tatilini sürdürenler büyük ilgi gösterirken; AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş da konseri takip edenler arasındaydı. Zeki Müren'in sesinden bayram kutlaması ile başlayan program Zeki Müren'in 'Şimdi Uzaklardasın' adlı eseri ile başladı. Suzinak, Hicaz, Hüseyni ve Uşşak makamında birbirinden güzel eserler, ses ve saz sanatçıları tarafından başarıyla icra edildi. Konserde Gürol İmamoğlu, Osman Aşık, Uğur Yazıcı, Mehmet Demirtaş, Osman Karaca, Birol Öztoprak, İbrahim Tırnava, Nevzat Alkuş, Selma Semerci, Ayşen Alp, Hatice Sever, İsmail Bayram ve Cem Taşkıner solo eserleri ile sanatseverlerden tam not aldı. Programın sonunda milletvekili Salman ve Belediye Başkanı Taban, şef Diler Yalaza'ya çiçek takdiminde bulundu.