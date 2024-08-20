Sarıyer’deki evinde düşerek entübe edilen gazeteci Reha Muhtar’ın eski eşi oyuncu Deniz Uğur, velayeti babasında olan oğlunu kaçırdığı iddiasıyla şarkıcı Nilüfer ve kızı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Reha Muhtar, dün gece saatlerinde evinin merdivenlerinden düşmesi sonucu kaldırıldığı hastanede entübe edildi. Muhtar’ın tedavisi hastanede devam ederken velayeti babası Muhtar da olan Poyraz iddiaya göre şarkıcı Nilüfer ve evlat edindiği kızı Ayşe Yumlu tarafından alıkonuldu. Deniz Uğur avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Naz Yumlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan dilekçede, Poyraz hakkında Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube'ye kayıp ihbarı yapıldığı da yer aldı.

Kaynak: İHA