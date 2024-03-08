Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şehrin en yoğun bulunduğu bölgeler ve noter önlerinde dolandırıcılık olaylarına karşı 2 bin 579 broşür dağıtarak vatandaşları bilgilendirdi. Polisin uyarılarında şu başlıklar dikkat çekti : Kredi kartı gibi kişişel bilgilerin paylaşılmaması, internet sitelerinin orjinal olmaları ve sahte icra takibi mesajlarına kesinlikle inanılmaması gerektiğini hatırlattı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipler ile Yunus timleri, şehrin en yoğun insan kalabalığının bulunduğu bölgeler ile noter önlerinde dolandırıcılık olaylarına karşı broşür dağıtarak halkı bilgilendirdi. Şehir merkezinde ekipler yaklaşık 2 bin 579 broşür dağıttı. Vatandaşların bu durum karşısında memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Vatandaşlar, "Çok iyi bir iş yapılıyor. Halkı bilgilendiriyorlar. Yapılan çalışma halk için çok güzel" ifadelerini kullandılar

İşte polisin tavsiyeleri : "Kredi kartı gibi kişisel bilgileri paylaşmayın, internet sitelerinin orijinal olmasına dikkat edin, icra takibi telefonla yapılmaz, kişisel bilgilerinizi hiç bir ortamda paylaşmayın, polis, asker, hakim ve savcı sizden kesinlikle para istemez. Seçim bilgisi paylaşma bahanesiyle size ulaşan mail ve linklere tıklamayın"