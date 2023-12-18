Online ortamda kesintisiz eğitim almak isteyenler günün belirli saatlerinde düzenlenen eğitimlere ücretsiz olarak katılabilecek. Anadolu Bank bireysel müşterilerine özel yılda 12 kez faydalanabilecekleri ücretsiz online yoga ve pilates dersi kampanyasını duyurdu. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin müşteri hesabı açarak “Kod Al” butonunu tuşlaması yetecek.

Ücretsiz Eğitim Kampanyası Nedir?

Anadolu Bank'ın özel bankacılık müşterisine özel sunmuş olduğu bu kampanya zoom uygulaması üzerinden aktif hale getirilebilir. Online olarak yoga ya da pilates dersi 30 dakika boyunca ücretsiz olarak kullanılabilir.

Hafta içi her gün 10.00 ile 19:00 arası hafta sonu ise 11.00 ile 16.00 arası randevu kaydı oluşturanlar zoom platformu üzerinden ücretsiz derslere katılım sağlayabilir. Teknik alt yapısı yerinde olan her banka müşterisi bu faydadan yılda 12 kez yararlanabilir.

Ücretsiz Eğitimlere Nasıl Katılınır?

31 Aralık tarihinde sona erecek olan kampanyadan faydalanmak isteyenlerin banka müşterisi olduktan sonra “kod al” butonuna tıklayarak özel şifre ile birlikte yoga ya da pilates derslerine online ortamda katılabilir.

Konuyla ilgili detaylı bilgi alabilmek, özel bankacılık hizmetine özel sunulan randevu için organizasyon oluşturabilmek için 0216 606 69 98 numaralı iletişim hattı üzerinden irtibata geçilebilir.