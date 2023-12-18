Anadolubank yıl içinde sunduğu avantajlı teklifler ile banka müşterisini memnun etmeye devam ediyor. Restoran harcamasına özel 500 TL ve üzeri alışverişi 1.000 TL'ye kadar kazandıran kampanyasını duyurdu.

Kampanya kapsamında kredi kartı ile yapılacak olan harcamalar dikkate alınacaktır. Tek seferde ve aynı gün içinde yapılacak harcamalar için bir ayda en fazla 1.000 TL indirim kazanılabilir.

Restoran Harcamasına 1.000 TL İndirim Nasıl Kazanılır?

Sanal kart, bireysel kredi kartı ya da ticari kredi kartı kampanyaya dahil değildir. Kampanyadan yalnızca özel bankacılık kredi kartı sahipleri faydalanabilir. 31 Aralık tarihinde sona erecek olan kampanyadan yararlanmak isteyenlerin yıl sonuna kadar restoran harcamasını yapmadan önce kampanyaya katılması gerekiyor.

AnadoluBank ile %20 İade Nasıl Kazanılır?

%20 iade kampanyası kapsamında katılım hakkı iptal veya iade durumunda kaybedilir. Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin Anadolubank müşteri hesabı oluşturması gerekiyor. Dijital bankacılık kanalı üzerinden veya internet şubesi aracılığı ile “Anadolubank’lı Ol” tuşunu kullanarak aktif hesap oluşturanlar yılın son gününe kadar kampanya katılım sağlayabilir.