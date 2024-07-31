Çayırova Belediyesi’nin projelendirdiği Duyu Bahçesi, özel bireyler için kampüs haline gelecek.

Çayırova Belediyesi, özel bireyler için bir projeyi daha ilçeye kazandırmaya hazırlanıyor. Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi arkasına inşa edilen, özel bireyler ve aileleri için sosyal yaşam merkezi olacak Duyu Bahçesi’nde çalışmalar son sürat devam ediyor. Son olarak ağaç dikimi gerçekleştirilen Duyu Bahçesi’nde Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince çim serimi de başladı. Yapılan serimin ardından, gerçekleştirilecek imalatlarla birlikte Duyu Bahçesi özel bireyler ve ailelerin kullanımına açılacak.

Toplam 10 bin 200 metrekarelik peyzaj alanında oluşturulan Duyu Bahçesi projesinde, 300 metrekarelik koku bahçesi alanı, 430 metrekarelik duyu parkuru, 630 metrekarelik denge parkuru, 450 metrekarelik hobi bahçesi, 100 metrekarelik duyusal yürüyüş parkuru, 100 metrekarelik kum havuzu, açık hava dersliği ve sahne, oyun alanı, çeşitli dinlenme alanları, yürüyüş alanları, otopark ile akülü araba şarj istasyonları yer alacak. Duyu Bahçesi’nin tamamlanmasının ardından Fatma Çelik Engelliler Merkezi özel bireyler için kompleks olacak.