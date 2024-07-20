Çayırova Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde özel bireyler aldıkları eğitimlerle hem sosyalleşiyor hem de rehabilite oluyor.

İlçedeki özel bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak adına birçok projeye imza atan ve son olarak Fatma Çelik Engelliler Merkezi’ni hizmete sunan Çayırova Belediyesi, özel bireylerin hayatlarına dokunmaya devam ediyor. Mart ayında hizmete açılan ve o günden bu yana birçok özel birey ile ailenin hayatına yön çizen Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde eğitimler tüm hızıyla sürüyor. İçerisinde konferans salonu, spor salonu, bireysel ve grup eğitim odaları, empati kafe, müzik odası, resim, görsel sanatlar odası, fizik tedavi odası, veli eğitim odaları, konaklama odası, sergi, fuaye alanı, teknoloji eğitim, uygulama odası, engelliler stratejik araştırmalar merkezi ve birinci, ikinci, üçüncü kademe özel eğitim okulu yer alan Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde grup eğitimi alan özel bireyler, hem sosyalleşiyor hem de rehabilite oluyor.

Yıl boyu devam eden eğitimler kapsamında grup eğitimi alan özel bireyler, uzman eğitimciler eşliğinde seramik boyama, ahşap boyama atölyesi, takı tasarımı ve oyun grubu dersleri görüyor. Aldıkları eğitimler sayesinde sosyalleşen ve rehabilite olan özel bireyler, burada oluşturdukları eserlerle unutulmaz anı oluşturuyor. Özel bireylerin hazırladığı el emeği göz nuru ürünler hem kendilerini hem de ailelerini çok mutlu ediyor. Bunun yanı sıra oyun grubunda vakit geçiren özel bireylerin de mutlulukları gözlerinden okunuyor.