İzmit Karadenizliler Mahallesi Elma Tepe Caddesi’nde engellilere özel yol yapılarak ulaşımda konfor sağlandı.

Yaşama Destek Evi, Alzheimer Yaşam Merkezi, Otizm Spor ve Yaşam Evi, Kısa Mola merkezleri gibi özel bireyler için önemli projelerle imza atan İzmit Belediyesi, dezavantajlı vatandaşların daha rahat ve konforlu ulaşımı için de çalışmalarına devam ediyor. Fen işleri müdürlüğüne bağlı ekipler son olarak Karadenizliler Mahallesi Elma Tepe Caddesi’nde ikamet eden engelli vatandaşın ulaşımını sağlamak amacıyla başladığı çalışmaların sonuna geldi. Ekipler, 35 metre uzunluğunda 1,2 metre genişliğindeki alanda engellilere özel yol yaptı. Her fırsatta dezavantajlı bireylerin yaşam standardını yükseltmeyi, sosyal yaşama daha çok katılmalarını ve konforunu arttıracağını belirten İzmit Belediyesi’nin çalışmaları kentin farklı bölgelerinde de devam edecek.