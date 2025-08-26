Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından belediye hizmetleri, Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan çadırda devam ediyor.

Vatandaşların ve belediye çalışanlarının güvenliği için alınan karar doğrultusunda hizmet binası yerine Cumhuriyet Meydanı’na kurulan çadırda çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, hem sahada hem de meydanda vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, yaptığı açıklamada, deprem sonrası ilçede bugüne kadar 6 bini aşkın artçı sarsıntı kaydedildiğini hatırlatarak şunları söyledi:

"Hemşehrilerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın güvenliği için hizmet binamız yerine Cumhuriyet Meydanı’na kurduğumuz çadırda hizmet vermeye başladık. Saha personelimiz canla başla çalışmalarını sürdürüyor. Hemşehrilerimize kesintisiz hizmet sunmaya devam ediyoruz. Dayanışma ve birlik ruhuyla bu süreci hep birlikte atlatacağız."