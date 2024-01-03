Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında özel vatandaşların 26 bin 326 sağlık, eğitim, spor ve kültürel hizmetlere ulaşım isteğini "Engelsiz Taksi" ile karşıladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özel bireylere “Engelsiz Taksi” ile ulaşım desteği veriyor. Bu kapsamda 2023 yılında 26 bin 326 ulaşım isteğini ”Engelsiz Taksi” ile karşıladı. Özel vatandaşlar bu hizmetle başta sağlık, eğitim, spor, kültürel olmak üzere ayırt etmeksizin her türlü ulaşım ihtiyaçlarında zahmetsizce gidecekleri yerlere ulaşma imkanı buldu. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce tüm Kocaeli’de hizmet veren ve randevu sitemi ile çalışan “Engelsiz Taksi”, tekerlekli sandalyede olan vatandaşlara hizmet veriyor. Özel vatandaşlar istedikleri yerden alınarak gidecekleri yere kadar ulaştırılıyor. Engelsiz taksi ile hastaneye, diyaliz merkezine, fizik tedavi merkezine, okula, alışveriş merkezine götürülüp tekrardan evlerine bırakıldığı uygulamada 2023 yılında 26 bin 326 kişiye hizmet verildi. 18 Engelsiz Taksi ile hizmet verilmeye devam ediliyor. Başta sağlık hizmetleri olmak üzere eğitim kurumları, resmi kurumlar yanında sosyal etkinlikler için gelen talepler Engelsiz Taksi ile karşılanıyor. 07.00 ila 23.00 saatleri arasında hizmet veren Engelsiz Taksi’ye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 153 numaralı çağrı merkezinden ulaşarak randevu alınabiliyor.