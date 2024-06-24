Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Balyanoz Eğitim Tesisinde engelleri aşmak için özel çocuklar ve ailelerine yaz kampı düzenledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özel bireyler ile ailelerinin hayatlarını kolaylaştıran sosyal ve kültürel etkinler içinde yer almalarını sağlıyor. Bu bağlamda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Darıca Balyanoz Eğitim Tesisleri’nde engelli bireyler için özel yaz kampı düzenledi. Yaz kampına Kocaeli Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Gebze Down Sendromu Engelliler Derneği, Dünya Kromozom Kardeşliği Derneğine bağlı bedensel, zihinsel, görme ve süreğen özel bireyler olmak üzere toplam 185 kişi katıldı. Düzenlenen yaz kampında ayrıca down sendromlu 2 özel birey için sürpriz doğum günü etkinliği de gerçekleştirildi. Kampa katılan özel bireyler ve aileleri gündüzleri parkurlarda yürüyüş yaparak spor sahalarında vakit geçirdi. Özel bireyler egzersiz alanlarından oyun alanlarına kadar birçok aktiviteden yararlandı.

Büyükşehir’in planladığı engelsiz kampa katılan özel bireyin annesi Zeynep Çelik, "Oğlum kampa gideceğini duyunca çantasını heyecanla hazırladı. Sabah erkenden kalkıp yürüyüşe gittik. Oğlum, denizi ve yüzmeyi çok seviyor. Deniz havası bize çok iyi geldi. Aileler olarak birlikte fikir alışverişi yapıyoruz. Birimizin eksiğinde yardımcı oluyoruz, birbirimizi anlıyoruz. Burası güvenilir alan olduğu için çocuklarımızı rahat bırakabiliyoruz. Çocuklarımız özgürce oyun oynarken ruhları da özgür kalıyor. Ayrıca bizlere de burası terapi alanı oldu. Bizlere bu imkanı sağladığı için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.