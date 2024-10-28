Kocaeli’de özel öğrenciler Cumhuriyet coşkusunu doya doya yaşadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde Cumhuriyet Şenliği Etkinliği düzenlendi. Yaklaşık 37 öğrenci, personel ve Kağıtspor kulübü izcileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi bahçesinde kutladı. İzci kıyafetleri ve ellerinde bayraklarla alana giriş yapan özel öğrenciler, etkinliğe İstiklal Marşıyla başladı. Bayrağın da dalgalandırıldığı kutlamada şarkılar söylendi oyunlar oynandı.

Bahçenin ortasına konumlandırılan ateş çukuru 101 yıldır sönmeyen ve yanmaya devam edecek olan Cumhuriyet ateşini temsil etti. Etkinlikte görevli müzik öğretmeni, günün anlam ve önemine uygun şarkılar söylerken çocuklar da alkışlarla eşlik etti.