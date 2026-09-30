Başkan YURDİGÜL , camilerin İslam medeniyetinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Camilerimiz; ezanların semalarımızda yankılandığı, gönüllerin huzur bulduğu, insanların aynı safta omuz omuza durduğu müstesna mekânlardır. Camiler, zengin ile fakirin, yaşlı ile gencin, amir ile memurun, farklı meslek ve sosyal çevrelerden insanların aynı kıbleye yönelerek kardeşlik duygusunda buluştuğu kutsal mekânlardır.” dedi.

“CAMİLER HAYATIN MERKEZİNDE OLMALIDIR”

Camilerin toplum hayatındaki önemine dikkat çeken YURDİGÜL , Camilerin sadece namaz vakitlerinde kapısı açılan yapılar olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı.

“Camilerimiz hayatın merkezindedir. Bir çocuğun Kur’an-ı Kerim ile tanışmasından gençlerimizin güzel ahlak ve manevi değerlerle yetişmesine, büyüklerimizin gönül huzuru bulmasından ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yalnızlığının giderilmesine kadar camilerimizin çok önemli bir misyonu vardır. Camilerimiz, milletimizin ortak değerlerinin yaşatıldığı ve nesilden nesile aktarıldığı gönül merkezleridir.” ifadelerini kullandı.

“İMAM HATİPLERİMİZ SADECE NAMAZ KILDIRAN GÖREVLİLER DEĞİLDİR”

Din Görevlilerinin toplum içerisindeki sorumluluğunun son derece büyük olduğunu belirten İnegöl Din Görevlileri Dernek Başkanı Lokman YURDİGÜL , İmam Hatiplerin sadece namaz kıldıran kişiler olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

YURDİGÜL“İmamlarımız, müezzinlerimiz ve bütün din görevlilerimiz toplumumuzun gönül rehberleridir. Onlar doğumda, düğünde, cenazede, hastalıkta, sıkıntıda ve sevinçte vatandaşlarımızın yanında olan; insanımızın derdiyle dertlenen, sevincini paylaşan önemli bir görev üstlenmektedir. Din Görevlilerimiz, mihrapta imam, kürsüde hatip, Kur’an Kursunda eğitimci, gerektiğinde ise bir kardeş, bir dost ve bir gönül insanıdır.” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZ VE GENÇLERİMİZ CAMİLERİMİZLE BULUŞMALI”

Özellikle gençlerin ve çocukların camilerle buluşmasının büyük önem taşıdığını ifade eden YURDİGÜL , camilerin gençlerin kendilerini güvende ve değerli hissedecekleri ortamlar olması gerektiğini dile getirdi.

“Gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Onların gönüllerine dokunmak, onları Camilerimizle, Kur’an’la, güzel ahlakla ve manevi değerlerimizle buluşturmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Din Görevlilerimizin gençlerimize yönelik çalışmaları, geleceğimiz açısından son derece kıymetlidir. Camilerimizin çocuklarımızın ve gençlerimizin severek geldiği, kendilerini ait hissettiği mekânlar olması için gayret göstermeliyiz.” şeklinde konuştu.

“MİHRABIN, MİNBERİN VE KÜRSÜNÜN SORUMLULUĞU BÜYÜKTÜR”

Din görevlilerinin taşıdığı sorumluluğun sadece mesleki bir görevden ibaret olmadığını belirten YURDİGÜL , imamların toplumun manevi hayatına doğrudan katkı sunduğunu ifade etti.

“Bir imamın söylediği söz, verdiği öğüt, gösterdiği güzel davranış bazen bir insanın hayatına dokunabilir. Bu nedenle mihrapta, minberde ve kürsüde görev yapan din görevlilerimizin her sözü ve davranışı büyük bir sorumluluk taşımaktadır. Din görevlilerimiz, Peygamber Efendimizin güzel ahlakını, merhametini, adaletini ve insanlara yaklaşımındaki nezaketi örnek alarak görevlerini yerine getirmelidir.” dedi.

“BİRLİK VE KARDEŞLİĞİMİZİ CAMİLERİMİZDE DAHA DA GÜÇLENDİRELİM”

Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın toplumda cami ve din görevlilerinin öneminin yeniden hatırlanmasına vesile olması temennisinde bulunan YURDİGÜL mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Camilerimizi dolduran her cemaat, aslında milletimizin birlik ve beraberliğine atılmış güçlü bir adımdır. Saflarımızı sıklaştırdığımız gibi gönüllerimizi de birbirimize yakınlaştıralım. Camilerimizi çocuklarımızla, gençlerimizle, kadınlarımızla, yaşlılarımızla ve toplumun her kesimiyle daha güçlü bir şekilde buluşturalım.

Bu vesileyle 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın ülkemiz, milletimiz, İnegöl’ümüz ve bütün Din Görevlilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Başta görevleri başında şehit olan din görevlilerimiz olmak üzere ahirete irtihal eden bütün hocalarımızı rahmet ve minnetle yâd ediyor; görevini büyük bir fedakârlık ve samimiyetle sürdüren bütün imam hatiplerimizin, müezzinlerimizin, Kur’an kursu öğreticilerimizin ve din görevlilerimizin haftasını gönülden tebrik ediyorum.

Rabbim, camilerimizin kandillerini, minarelerimizin ezanlarını ve gönüllerimizdeki iman ışığını daim eylesin. Camilerimizi birlik, kardeşlik, huzur ve muhabbetimizin daimî merkezleri kılsın