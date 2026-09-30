Oyuncu, müzisyen, sporcu ve medya dünyasından çok sayıda ismin yer aldığı uyuşturucu soruşturmasında Adli Tıp incelemelerine ilişkin yeni sonuçlar ortaya çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında biyolojik örnekleri alınan eski milli futbolcu Hasan Şaş'ın test sonuçlarının belli olduğu bildirildi.

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Hasan Şaş’tan alınan biyolojik örnekler üzerinde yapılan incelemelerde uyuşturucu madde bulgusuna rastlandı.

Şaş’ın kan ve idrar örneklerinde kokain, saç örneğinde ise kodein ve kokain tespit edildiği bildirildi.

Söz konusu sonuçlar soruşturma dosyasında delil olarak değerlendirilecek.