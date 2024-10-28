Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ile birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından Ereğli’de sürdürülen Bilgehane inşaatını inceledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ereğli’de yapımı sürdürülen Bilgehane inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve AK Parti Ereğli İlçe Başkanı İbrahim Erol, Ereğli Bilgehane inşaatında incelemelerde bulundu.

Yapılan inceleme sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, AK Parti’nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’ye hizmetlerinin devam ettiğini belirterek, “İşte bunlardan bir tanesi olan Büyükşehir Belediyemizin Bilgehane inşaatını inceledik. Gençlerimizin burada araştırmacı kişiliklerini ortaya koyabilecekleri, ders çalışacakları, birlikte sosyal ortamlar oluşturacakları, motivasyon sağlayacakları bir çatının oluşumunu gördük. Yüzde 70’ler seviyesinde ve bitmek üzere. Bir elimiz hep Ereğli’de oldu, bundan sonra da olmaya devam edecek. Hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Ereğli’nin Konya için önemli bir ilçe olduğunu ifade ederek, “Bugüne kadarki yatırımlarda emeği olan kıymetli vekillerimize, bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız her zaman Ereğli’nin ihtiyaçlarını karşılama noktasında çalışıyor. Ereğli’mize yakışan güzel işlerin, daha da artarak devam edeceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

KONYA’NIN MARKASI BİLGEHANELER

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Bilgehanelerin son dönemde Büyükşehir Belediyesinin en önemli markalarından birisi haline geldiğini belirterek, Bilgehanelerin ortaöğretim çağındaki çocukların fen bilimlerinde desteklenirken; Kur’an-ı Kerim ve Siyer başta olmak üzere her konuda yetiştirildiği ve sanatsal faaliyetlerde bulunduğu bir alan olduğunu söyledi.

Ereğli’de hizmet veren mevcut alanın artık Bilgehaneye yetmediğini kaydeden Başkan Altay, “Çünkü diğer bir markamız olan LİMA ile birlikte kullanılıyor. Yaklaşık 600 öğrencimize hizmet ediyoruz. Bu bina 6 bin 500 metrekare alanda, yaklaşık 250 milyon lira maliyetle Ereğli’nin eski adliyesinin bulunduğu yerde gençlerimize hizmet etmek için inşa ediliyor. İçinde öğrencilerimize nitelikli hizmet vereceğimiz konferans salonu, derslikler, kafeteryanın bulunduğu binayı 2025 yılının ilk çeyreğinde açarak Ereğli’mize kazandırmış olacağız. Mimarisiyle, fiziki yapısıyla hem de KOSKİ’mize hizmet edecek. Böylece vatandaşımızın çok daha iyi hizmet alacağı bir KOSKİ İdari Binası’na da kavuşacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ereğli Bilgehanemizin şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” açıklamalarında bulundu.