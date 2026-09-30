Arjantinli golcü, bireysel çalışmalarını sürdürdüğü anları takipçileriyle paylaşırken, kulüpsüz kalmasına yönelik yorumlara da dikkat çeken ifadelerle yanıt verdi.

33 yaşındaki futbolcu, mevcut durumunu bir başarısızlık olarak görmediğini belirterek, hayatından ve kariyerindeki seçeneklerden memnun olduğunu vurguladı. Icardi, “Ben zaten her şeye sahibim” ifadelerini kullandı.

Galatasaray formasıyla dört sezonda 134 karşılaşmaya çıkan Icardi, bu süreçte 77 gol ve 25 asistlik performans sergiledi.

Sosyal medya paylaşımında eleştirilere göndermede bulunan yıldız futbolcu, işsiz olmanın başarısızlık anlamına gelmediğini, sözleşmesiz kalmanın ise seçeneksizlik olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti. Icardi, içinde bulunduğu süreci hayatını düzene koyduğu ve geleceğine özgürce karar verebildiği bir dönem olarak tanımladı.

Arjantinli golcü, "İşsizliği başarısızlıkla karıştırıyorlar; ben buna hayatımı yoluna koymuş olmak diyorum. Sözleşmesiz olmayı seçeneksiz olmakla karıştırıyorlar; ben buna özgürce seçim yapabilmek diyorum. Zamanımın sahibi olmak, geleceğimi güvence altına almak için çalıştım. Çalışmayı bıraksam bile hayatım aynı şekilde devam eder. Benim için neden endişelendiklerini anlamıyorum. Siz huzur içinde, barış içinde ve sevgiyle yaşayın. Ben zaten her şeye sahibim" dedi.