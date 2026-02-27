Sakarya'da sosyal medya üzerinden 'VIP Poker Davetiyesi' göndererek gizli yerlerde kumar oynatan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi yakalandı. Baskın anında kumar malzemelerini pencereden aşağı atmaya çalışan şahıslara toplam 208 bin 872 TL idari para cezası uygulandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen, kumar oynatılan mekanlara yönelik teknik ve fiziki takibin ardından yapılan çalışmalarda, bir grubun sosyal medya platformları üzerinden organize olduğu ve belirledikleri kişilere özel davetiye göndererek gizli ofislerde poker oynattığı tespit edildi.

Suçüstü yapılan ofiste malzemeleri pencereden attılar

Ekipler, dün Adapazarı ilçesinde bulunan bir iş merkezindeki ofise operasyon düzenledi. Baskın sırasında büyük bir masa etrafında kumar oynayan şahıslar, suç delillerini yok etmek için kumar malzemelerini pencereden aşağı atmaya çalıştı. Polis ekiplerince engellenen girişim sonrası 19 şahıs yakalandı. Ofiste yapılan aramalarda; poker pulları, oyuncu isimlerinin yer aldığı çetele kağıtları, 1 adet pos cihazı ve 1 adet para sayma makinesi ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde kumar oynadığı belirlenen 18 şahsa toplam 208 bin 872 TL idari para cezası uygulandı. Kumar organizasyonunu düzenlediği tespit edilen 1 şüpheli hakkında ise 'Kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı.