Bursa’da 4 bloktan oluşan 8 katlı bir sitenin inşaat çalışması nedeniyle istinat duvarı çöktü. Duvarın çökmesiyle deprem etkisi yaşayan apartman sakinleri aşağı koşarken, facianın teğet geçtiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş, Sakarya Mahallesi üzerinde bulunan toplam 80 daire, 4 bloktan oluşan 8 katlı bir sitenin duvarı, 10 gün önce yan tarafında bulunan inşaat çalışması nedeniyle yaklaşık 4 metre aşağı çöktü. Çökme nedeniyle sarsılan site sakinleri, deprem olduğunu düşünerek dairelerini hızla boşattı. Gerçeği binanın dışına çıktılarında gören apartman sakinleri, durumu polis, ve belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, sitenin çökmesine karşı çalışma başlattı. Facianın eşiğinden dönen apartman sakinleri, durumu önceden bildirmelerine rağmen gereken çalışma olmadığını iddia etti.

Deprem etkisi oluşturan çökme anı ise sitenin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Depreme yakalandığını sanan site yöneticisi Mehmet Adak, “ Yaklaşık 10 gün önce yan tarafımızda bir inşaat çalışması başladı. Biz tehlikeyi fark ettik ve durumu belediyeye bildirdik. İstinat duvarı atılmadan inşaat temeli atıldı. Biz site sakinlerini buraya girmemesi için uyardık. Biz durumu belediyeye bildirmemize rağmen bize herhangi bir dönüş yapılmadı. Sonuç itibarıyla buradaki duvar çöktü. İnanılmaz korku yaşadık, kimse evlerine giremiyor. Eşyaları devrilen var, deprem gibi sarsıntı oldu. Ortalama bir blokta 72 kişi yaşıyor. 72 kişi enkaz altında kalsa hesabını kim verecek? Şimdi binalara girmeye korkuyoruz. Öyle bir sarsıntı yaşadık ki deprem olduğunu düşündük. Hemen korkuyla dışarı çıktık. Aşağı bir indik ki duvarımız çökmüş” dedi.