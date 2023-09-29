Bursa'da yaşanan endişe verici bir olayda, 17 yaşındaki Sevcan Şişman'dan 11 gündür haber alınamıyor. Olay, 18 Eylül pazartesi günü saat 15:00 sularında gerçekleşti. Sevcan Şişman, bu tarihte arkadaşıyla birlikte evden ayrıldıktan sonra kayıplara karıştı.

Sevcan, evden ayrıldıktan sonra Hopa'da bulunan bir arkadaşıyla iletişimini sürdürdü ve sosyal medya üzerinden 3 gün boyunca arkadaşıyla iletişimde kaldı. Ancak o tarihten itibaren kendisinden hiçbir haber alınamadı.

Genç kızın ailesine, "Ben Hopa'ya geliyorum, şimdi arkadaşımın yanındayım ve 2 gün içinde yola çıkacağım." dediği öğrenildi. Ancak bu sözlerin ardından geri dönmediği için ailesi büyük endişe içinde bekliyor.

Ailenin yanı sıra Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Sevcan'ın akıbetini belirlemek ve neden kayıplara karıştığını ortaya çıkarmak amacıyla bir soruşturma başlattı.