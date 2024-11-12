Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, SUBÜ özel güvenlik personeline güncel güvenlik uygulamalarına ilişkin eğitim verdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü personeline yönelik olarak eğitim-öğretimin huzur ve güven ortamı içerisinde sürdürülebilmesi gayesiyle iki oturumlu eğitim gerçekleştirdi. Eğitim, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şubesi tarafından Üniversite’nin Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi Gültekin Yıldız Konferans Salonu’nda verildi. Eğitim ile üniversitelerin şehir genelindeki birimlerinde ve öğrencilerin yoğunlukla bulunduğu açık ve kapalı alanlarda herhangi bir olumsuzluk ortaya çıkması halinde öğrenci ile ilk teması kuracak olan özel güvenlik görevlilerinin neler yapabileceği anlatıldı.

Bu doğrultuda ’Genel Kolluk-Özel Kolluk Güvenlik İş Birliği ve Entegrasyonu (KAAN Uygulaması)’ çerçevesinde; özel güvenlik hukuku, genel kollukla ilişkiler, güvenlik farkındalığı, etkili iletişim ve öfke kontrolü, kitle psikolojisi, toplumsal olaylara müdahale esasları, asayiş hizmetleri, uyuşturucu madde bilgileri ve terörle mücadele konu başlıklarına ilişkin bilgiler verildi. Eğitime üniversitenin tüm birimlerinde görev yapan güvenlik personeli katıldı.