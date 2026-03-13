Dursunbey Meslek Yüksekokulu, Yeni Dünya Eğitim ve Araştırma Derneği ile Yeni Güler Yüzler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi iş birliğinde düzenlenen proje kapsamında, pandemi döneminde hayatını kaybeden özel çocuk Yiğit Mete Yörük adına da hatıra ormanı oluşturularak fidan dikimi gerçekleştirildi.

Etkinliğe Dursunbey Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri ile Balıkesir Yeni Güler Yüzler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri katılım sağladı.

Gerçekleştirilen programa Dursunbey Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Aslan, Dursunbey Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Kudret Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Gökdemir, Yeni Güler Yüzler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi sahibi Kibar Döşemeci ve Yeni Dünya Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı Rafet Çelik katıldı.

Fidan dikimi etkinliği, Dursunbey Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü öğrencilerinin gözetiminde gerçekleştirilirken, etkinlik hem doğaya katkı sağladı hem de özel bireyler için toplumsal farkındalık oluşturdu.