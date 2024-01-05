Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim gören özel gereksinimli öğrencilere yönelik tiyatro eğitimi başlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi özel gereksinimli çocukların iletişim ve etkileşim becerilerinde anlamlı gelişmelere destek olduğu bilenen tiyatro eğitimi başlattı. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde verilen eğitimlerde bireylerin kendilerini ifade etmelerine, iletişim becerilerini geliştirmelerine ve genel olarak kapsamlı gelişim süreci yaşamalarına olanak sağlıyor. Mayıs ayında seyirci ile buluşması planlanan ’Uzat Elini’ isimli tiyatro çalışması çeşitli film ve dizilerde rol alan emekli Devlet Tiyatro Sanatçısı İbrahim Şahin tarafından haftanın iki günü, yaklaşık 4 saat olarak veriliyor. Merkezde yaklaşık 1,5 yıldır eğitim gören özel gereksinimli öğrenci Berat Atasoy, "Bu merkeze gelmeden önce tiyatro ile ilgili hiçbir bilgim yoktu. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi sayesinde tiyatro nasıl bir şeydir öğrendim. Elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz, hem eğleniyoruz hem zaman geçiriyoruz, hayallerimizin peşinden koşuyoruz. Hayalim tiyatro sayesinde sahneye çıkmak" dedi.

"Birkaç kelimeyle de olsa insan kendilerini izah edebilme yetisi kazansın diye uğraşıyorum"

Tiyatro, eğlenceli etkinlik olmanın yanında, dil becerilerini geliştirme, duygusal zeka ve empati yeteneklerini güçlendirme, işbirliği ve takım ruhu kazanma gibi birçok önemli fayda sunuyor. Özel öğrencilere tiyatro eğitimini gönüllü olarak veren emekli Devlet Tiyatro Sanatçısı İbrahim Şahin, yola çıkış hikayesini şöyle anlattı: "Temel olarak yapmak istediğim en önemli şey, çocuklarımızın sosyal yaşamda aileleri, birbirleri ve sokakta tanıdıklarıyla iletişim kurabilmelerinin üzerine. Birkaç kelimeyle de olsa insan kendilerini izah edebilme yetisi kazansın diye uğraşıyorum. Ben amacımı onlara anlatıyorum, onlar o amaca gidecek yolda nasıl yürüyebiliriz diye dikkatle dinliyor. Adım atışlarından bir kelimeyi söyleyişlerine kadar da bu yolculukta biçimlendirmeye çalışıyorum" diye konuştu.