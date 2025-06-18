Nisan ayı sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2024 yıl sonuna kıyasla 13,8 milyar ABD doları artarak 185,9 milyar ABD dolarına ulaştı. Mart ayında ise bu borç miktarı 182,6 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

Vade yapısına göre değerlendirildiğinde, uzun vadeli kredi borcunun yıl sonuna göre 16,7 milyar ABD doları artışla 173,5 milyar ABD dolarına yükseldiği, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 2,9 milyar ABD doları azalarak 12,5 milyar ABD doları seviyesine gerilediği görüldü.

Aynı dönemde, finansal kuruluşların toplam yurt dışı borcu 3,3 milyar ABD doları, finansal olmayan kuruluşların borcu ise 10,4 milyar ABD doları artış gösterdi.

Uzun vadeli borçlar açısından bakıldığında, finansal kuruluşların borcu 6,3 milyar ABD doları, finansal olmayanların borcu ise 10,4 milyar ABD doları yükseldi.

Kısa vadede ise finansal kuruluşların borcu 2,9 milyar ABD doları azalırken, finansal olmayan kuruluşların kısa vadeli borcu 0,3 milyar ABD doları artış kaydetti.

En çok dolar cinsinden borçlanıldı

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, ABD doları cinsinden borçlanmanın en yüksek paya sahip olduğu görüldü.

173,5 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 57,9’unun ABD doları, yüzde 33,0’ının Euro, yüzde 2,1’inin Türk lirası ve yüzde 7,0’ının ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

12,5 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 46,0’ının ABD doları, yüzde 19,5’inin Euro, yüzde 31,1’sinin Türk lirası ve yüzde 3,3’sının ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Nisan sonuna göre özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun 1 yıla kadar olan vade dağılımı incelendiğinde, toplam borç tutarının 56,6 milyar ABD doları olduğu görüldü.

Bu tutarın 37,9 milyar ABD doları bankalara, 14,5 milyar ABD doları finansal olmayan kuruluşlara, 4,2 milyar ABD doları ise bankacılık dışı finansal kuruluşlara ait.