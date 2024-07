TV+ ana sponsorluğunda 9 Temmuz’da başlayıp 27 Ağustos’a kadar sürecek açık hava sinema etkinliğinde, Oscarlı filmlerin de dahil olduğu özel yapımlar sinema severlerle buluşacak.

TV+ ana sponsorluğunda, yaz sezonu boyunca her salı akşamı özel yapımlar sinema severlerle buluşacak. Yapı Kredi bomontiada’daki ilk gösterim 9 Temmuz günü, bu yıl en iyi film dahil 5 dalda Oscar’a aday gösterilen ve En İyi Kadın Oyuncu Oscarı’nı kazanan, TV+’ta yayımlanan “The Holdovers” ile başlayacak.

27 Ağustos’a kadar devam edecek olan etkinlikte, yabancı dilde en iyi film dahil beş dalda Oscar’a aday gösterilip En İyi Özgün Senaryo Oscar’ını alan “Anatomy of a Fall” da dahil olmak üzere her zevke hitap eden seçkin filmler, açık havada ve nostaljik bir ambiyansta sinema keyfini yaşatacak.

Gösterimi gerçekleştirilecek filmlerin takvimi şu şekilde:

The Holdovers (9 Temmuz) Death On The Nile (16 Temmuz) Anatomy of A Fall (23 Temmuz)

The Intern (30 Temmuz) Teacher’s Lounge (6 Ağustos) La La Land (13 Ağustos)

Top Gun Maverick (20 Ağustos) Wrath of Man (27 Ağustos)