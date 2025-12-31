CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2026 yılına yönelik erken seçim çağrısını bir kez daha gündeme getirdi. Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’e değerlendirmelerde bulunan Özel, mevcut iktidarın ülkenin temel sorunlarına çözüm üretme kapasitesini kaybettiğini ifade ederek, erken seçimin artık kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

Özel u değerlendirmelerde bulundu:

"2026’dan tek dileğim bir erken seçim sandığı. Hem anketler, hem saha öyle gösteriyor. Yani psikolojik üstünlük artık CHP’de, muhalefette. İktidarın el değiştirmesi an meselesi, sandık meselesi. O yüzden de 2026’dan tek ve en büyük dileğim bütün sorunları çözecek olan erken seçim sandığının gelmesidir" Özel, erken seçime yönelik beklentinin toplumda her geçen gün arttığını savunarak, bu talebin yüzde 70 seviyelerine çıkması durumunda iktidarın bu çağrıya kayıtsız kalamayacağını ifade etti.

Son dönemde yaşananlara ciddi kaygılar taşıdıklarını dile getiren Özel, "Çok sayıda uykudaki IŞİD hücresinin uyanabileceği konusunda bilgiler ulaşıyordu" ifadelerini kullandı. Özel, daha önce Atatürk Havalimanı saldırısıyla bağlantısı bulunan bazı kişilerin serbest bırakılmasının toplumda ciddi kaygılara yol açtığını da dile getirdi.

Özel, 2025’te doğru yapılan her şeyi sürdürmeye devam edeceklerini, eksik kalan alanlarda ise partiyi güçlendireceklerini belirtti. CHP’nin hazırladığı parti programının 2026’da bir hükümet programına dönüştürüleceğini söyleyen Özel, "Vatandaşa ‘Biz bu ülkeyi yönetmeye hazırız’ diyeceğiz. Sokak sokak, ev ev çalışacağız" ifadelerini kullandı.

İBB davası kapsamında tutuklu bulunan isimlerin “haklı olmanın morali” içinde olduklarını aktaran Özel, özellikle sağlık sorunları yaşayan tutukluların durumundan kaygı duyduklarını dile getirdi.

Özel ayrıca, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ceza alan askeri öğrenciler, erler ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden uzaklaştırılan kamu çalışanları için adım atacaklarını söyledi.

Özel, "Darbenin planlayıcılarına karşıyız, affetmeyiz. Ancak adil yargılanma hakkı kapsamında büyük mağduriyetler var. Bunları görmezden gelemeyiz" dedi.

CHP lideri, "Parti olarak iktidarımızda darbeyi affedecek değiliz. Ama adil yargılanma hakkını özellikle KHK’lılara ve bu darbede hiçbir etkisi olmadan içinde olmuş erler, asker öğrenciler açısından yeniden değerlendirmek lazım" değerlendirmesinde bulundu.