Manisa’nın Salihli ilçesindeki ‘Septorya’(yaprak lekesi hastalığı) görülmesi üzerine Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden özellikle hububat ve domates yapraklarında kendini gösteren ‘Septorya’ için uyarı geldi. Buğday, arpa ve yulaf üretimi yapan çiftçilere yapılan uyarıda, çiftçilerin tarlalarını düzenli olarak kontrol etmeleri gerektiği belirtildi.

EN UYGUN İLAÇLAMA ZAMANI

Müdürlükten yapılan açıklamada, hastalıkla mücadelede ilaçlama zamanının büyük önem taşıdığı vurgulanırken, en uygun dönemin bayrak yaprağının tamamen açıldığı kın döneminin sonu veya başak çıkışı öncesi olduğu işaret edildi.

VERİM KAYBI ÖNLENEBİLİR

Tarım ve Orman Müdürlüğü, hastalık belirtileri görülmesi halinde ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile ilaçlama yapılmasının tavsiye edildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, zamanında yapılacak doğru ilaçlamanın hem verim kaybını önleyeceğini hem de ürün kalitesini koruyacağı ifade edildi.