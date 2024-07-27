Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'nın Mudanya ilçesinde vatandaşlara seslendi. Sırtına küfe alan Özel, "Tayyip Bey, bırak küfeyi, benim sırtıma ver. Ben emekliyi aslan gibi taşırım" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'nın Mudanya ilçesinde otobüs üzerinden yaptığı konuşmada, iki gencin protesto amaçlı getirdiği küfeyi görünce gençleri yanına çağırdı. Eleştirilerini sürdüren Özel, şu ifadeleri kullandı: "Geçen gün Tayyip Bey'i dinliyordum. Ben demişim ki ‘Emekliye 12 bin 500 yetmez, 17 bin 500 ver.' Asgari ücrete zam yapalım dedim. 17 bin lira çay parası olmaz, 25 bin taban fiyat olsun dedim. 9 bin 200'e buğday satılmaz, 15 bin olsun dedim. Tarlalarda 2 liraya domates kaldı, kavun karpuz bostanda kalmasın dedim. Tayyip Bey ise ‘Özgür Bey'in sırtında küfe yok, emekliye zam istiyor. 2 bin 500 lira zam 33 milyar tuttu. Benim sırtımda küfe var’ diyor. Gençler bunu duyunca küfeyi getirmişler. Tayyip Bey'e dedim ki, ‘Doğru, senin sırtında küfe var. Bu milletten oy istedin, onlar da aldı küfeyi sırtına koydu. Tayyip Bey, emekliler bana ağır geliyor, taşıyamam diyor. Asgari ücretli ağır gelir taşıyamam diyor. Rizeli hemşerime çay parası veremem ağır geliyor’ diyor. Ama yandaş müteahhitte gelince hemen veriyor. 660 milyar lirayı buluyor. Ben diyorum ki, ‘Tayyip Bey, bırak küfeyi ver benim sırtıma. Ben emekliyi aslan gibi taşırım. Asgari ücretliyi taşırız. Biz bu milleti taşırız. Eğer taşıyamıyorsan, bırak küfeyi. Sen bu milletin sırtına yük oldun. Emekliler değil, asgari ücretliler değil, esnaf, çiftçi değil. Bu küfeye ne yük koyarsan koy, biz taşırız. Taşıyamayanlar bırakacak, taşıyanlar gelecek. Getir sandığı, küfeyi biz taşıyalım. Emeklileri biz ayağa kaldıracağız’.”

Özel, seçimlerin galibiyetle sonuçlanması durumunda kutlamalarda bu iki gencin de yer alacağını belirtti.