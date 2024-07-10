Halk TV'de Gözde Şeker'in sunduğu "Yeni Bir Sabah" programına konuk olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Suriye ziyareti hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bulut, AKP hükümetinin yarattığı Suriyeli sığınmacı krizi ve Suriye'deki Türkiye'nin egemenlik alanındaki Süleyman Şah Türbesi konularını hatırlatarak, Özel'in bu sorunların çözümü için Suriye'ye gideceğini belirtti.

Bulut, Şam yönetimi ile temasa geçtiklerini ve ziyaret için olumlu bir yanıt aldıklarını ifade etti.

"OLUMLU YANIT ALDIK"

CHP'li Bulut şöyle konuştu:

"Görüşme niyetimiz ve bu konuların çözümüne yönelik adımlarımız olumlu karşılandı. Bundan sonra sadece görüşmenin şartları, yeri ve tarihi belirlenecek. Görüşme talebimizi ilettik ve Şam'dan olumlu yanıt aldık."