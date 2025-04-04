Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından kritik bir karar alan CHP, 6 Nisan Pazar günü olağanüstü kurultay düzenleyecek. Kurultayda Genel Başkan Özgür Özel'in tek aday olarak çıkması beklenirken, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olmayacağını duyurdu. Gazeteci ve yazar Barış Yarkadaş ise TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programında sürpriz bir adaylık iddiasını gündeme getirdi.

ÖZEL’E KARŞI SÜRPRİZ ADAYLAR

Yarkadaş, CHP’de genel başkanlık için adaylık çalışmalarını sürdüren iki ismi ön plana çıkardı. Bunlardan birinin eski milletvekili Müslim Sarı, diğerinin ise bir dönem CHP milletvekilliği yapmış olan Berhan Şimşek olduğunu ifade etti.

"CUMARTESİ ADAYLIĞINI AÇIKLAYACAK"

Yarkadaş, "Müslim Sarı, büyük ihtimalle cumartesi günü adaylığını açıklayacak. Bu konuda hazırlıklarını tamamladı. Kurultay süreciyle ilgili net bir mesaj vermesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

BERHAN ŞİMŞEK ADAYLIK SİNYALİ VERDİ

Yarkadaş, Berhan Şimşek'in adaylık konusunda değerlendirmeler yaptığını ve partideki bazı isimlerle görüştüğünü belirtti. Ancak Şimşek'ten henüz resmi bir açıklama gelmediği ifade edildi.

"KILIÇDAROĞLU ZATEN KABUL ETMEYECEKTİ"

Barış Yarkadaş ayrıca CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumuna ilişkin de dikkat çeken sözler söyledi. Yarkadaş, "Kılıçdaroğlu'nun sözleri İmamoğlu ve arkadaşlarını hedef almıyor. Eğer İmamoğlu'na karşı bir tavrı olsaydı, neden onu ziyaret etmeye gitsin? Kaldı ki, Kemal Bey kayyum olmayı zaten hiçbir zaman kabul etmeyecekti" dedi.

"518 DELEGE KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI İSTİYOR"

CHP'de 518 delegenin Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istediğini belirten Yarkadaş, şunları söyledi;

"Bu ekibin başında Bedri Ağaç var. Delege içinde ağırlığı olan bir kişi. O yüzden Müslim Sarı ismini öne çıkardım. Yarın da bir grup milletvekili Kemal beye parti meclisi konusunda destek vermesini isteyecekler. Fakat Kemal beyin edindiğim bilgiye göre bu konuya da müdahil olmak istemediği söyleniyor"