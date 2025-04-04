Sezon başında sakatlığı nedeniyle ilk haftalarda formasından uzak kalan ve bir maçı tribünlerden izleyen Batuhan Doğukıran, sakatlığının geçmesiyle birlikte, geçtiğimiz sezon attığı gollerine devam etmeye başladı.

Ligin devre arasında transfer edilen 8 yeni oyuncunun takıma direk katkı sağlaması ile birlikte Batuhan Doğukıran da üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getiren isimlerden biri oldu.

BATUHAN DOĞUKIRAN KİMDİR?

Futbola 2017 yılında Saruhan Belediyespor’da başlayan Batuhan Doğukıran, 18 Ekim 2001 yılında Manisa’nın Saruhan ilçesinde dünyaya geldi. 2020-2021 sezonunda Aliağa Futbol takımına transfer olan kanat forvet oyuncusu, bu sezonda 6 kez sonradan oyuna dahil oldu ve 1 gol attı. 2021-2022 sezonunda Aliağa Futbol kulübünde bu kez 16 maçta kadroda yer alan yetenekli oyuncu, 4 maçta ise ilk 11’de forma giyme şansı yakalamasına rağmen 5 gol atmayı başardı.

Henüz 21 yaşındayken Tire2021 FK’nın radarına takılan oyuncu 2022-2023 sezonunda transfer olduğu ekipte 19 maçın 12’sinde ilk 11’de forma giydi. Tire’de 19 maçta 12 gol atma başarısı yakalayan Doğukıran, bu kez de 3. Lig’e çıkan İnegöl Kafkasspor tarafından transfer edildi.

2023-2024 sezonunda sakatlıklarla boğuşan Batuhan Doğukıran, buna rağmen 24 maçın 14’ünde forma giyerek 5 gol atmayı başardı ve Kafkasspor’un Play off’a kalmasına katkı verdi.

Bu sezon ise sakatlığı nedeniyle takıma gecikmeli dahil olan genç yetenek, şu ana kadar 23 maçın 17’sinde ilk 11’de yer almayı başardı. Bu sezon 9 gol atan yetenek, kariyerinde ki en çok süreyi aldığı yılı yaşadı. Batuhan Doğukıran ligde kalan 4 haftada 4 gol atması halinde ise kariyerinde bir sezonda attığı gol rekorunu da kırmış olacak.

KAFKASSPOR TARAFTARININ GÖZBEBEĞİ

Kafkasspor taraftarının en sevdiği ve en çok güven duyduğu oyuncular arasında yer alan Batuhan Doğukıran, şimdiden üst liglerdeki takımların radarına girmeyi başardı. Taraftarlar ise gelecek sezonda başarılı oyuncunun yeniden Kafkasspor forması giymesini istiyor.