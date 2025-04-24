CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na şaibe karıştığı iddiası üzerine soruşturma başlatılmış, Genel Başkan Özgür Özel de yeniden kurultaya gideceklerini açıklamıştı.

6 Nisan'da gerçekleşen CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultay'ında da Özel, yeniden genel başkanlığa seçilmişti. Ancak Özel'e kötü bir haber geldi. Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaaslan'ın aralarında bulunduğu CHP'li eski delegeler, 6 Nisan 2025 tarihinde yapılan CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı hakkında iptal ve tedbir kararları verilmesi istemiyle Ankara 41. Asliye Hukuk Mahkemesine dava açtı.

Öte yandan CHP'nin şaibeli olduğu öne sürülen 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali ve yetkili kurullarının görevden uzaklaştırılması talebiyle açılan dava 26 Mayıs'a ertelendi.